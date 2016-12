Merano, 'partorisce in auto e supera esame per diventare insegnante

19:37 - Partorisce in auto una bellissima bambina e, poche ore dopo, supera l'esame di abilitazione all'insegnamento. Protagonista della a dir poco, insolita vicenda, è Fabiola che avrebbe dovuto fare nascere la propria bimba all'ospedale di Merano, una trentina di chilometri da Bolzano, in tutta tranquillità. Bimba che però ha deciso di venire al mondo proprio in un giorno particolarmente impegnativo, con un esame d'abilitazione da sostenere.

Il marito e futuro padre Daniele capisce che il tempo è scaduto e, lungo il tragitto che porta all'ospedale, ferma l'auto su una piazzola d'emergenza lungo la superstrada Mebo nei pressi di Sinigo. "Tutto è successo così velocemente, abbiamo fatto tutto da soli", sottolinea con un pizzico di orgoglio la neomamma. "Ormai eravamo alle porte di Merano e a questo punto non abbiamo neanche richiesto l'intervento di un'ambulanza, ma abbiamo proseguito il viaggio verso l'ospedale".



Arrivati al nosocomio della città del Passirio, mamma e figlia sono state immediatamente visitate dai medici, che hanno confermato che tutte e due stavano benissimo. Poi il pensiero va all'esame di abilitazione all'insegnamento che la donna dovrebbe sostenere lo stesso giorno alla facoltà di scienze della formazione a Bressanone. "Abbiamo chiamato per chiedere di rinviare l'esame per ovvi motivi, ma la commissione è stata gentilissima e ha dato la sua disponibilità a venire fino in ospedale a Merano e farmi sostenere l'esame direttamente qui", racconta Fabiola, che supera l'esame con 96-100.