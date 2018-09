Merano, donna uccisa a coltellate in un agriturismo: fermato il marito

Per l'uccisione di Alexandra Riffesser, 34 anni, il cui corpo è stato ritrovato nell'agriturismo di famiglia alle porte di Merano, in provincia di Bolzano, è stato fermato il marito Johannes Beutel, un cittadino austriaco di 38 anni. E' stata la sorella della vittima, che abita nella stessa casa, a chiamare la polizia dopo aver sentito le grida. Al momento dell'omicidio, le due bambine della coppia erano con la nonna.

Beutel è stato fermato all'uscita della casa mentre indossava ancora una maglietta macchiata di sangue. L'omicidio è avvenuto nell'agriturismo Huberhof, un maso tra i vigneti tra Merano e Lagundo, una zona molto frequentata dai turisti tedeschi in questa stagione. La sorella della vittima, che abita nella stessa casa, ha sentito le grida e per questo ha deciso di chiamare la polizia. Le bambine della coppia non erano con i genitori in quel momento ma con la nonna, in un'altra parte del maso.