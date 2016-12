Merano, 43enne assassinato in casa I carabinieri hanno fermato l'omicida

Un uomo di 43 anni è stato assassinato a coltellate nella notte a Merano. I carabinieri hanno fermato un 58enne, sospettato di essere l'autore del delitto. Il cadavere è stato trovato dalle forze dell'ordine dopo che i vicini di casa avevano segnalato forti urla provenire dall'appartamento. Per terra in una pozza di sangue la vittima, vicino il sospettato che appariva in stato di alterazione mentale.