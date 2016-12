Maltempo, un residente filma l'enorme frana caduta in Val Passiria

Diecimila metri cubi di terra e di roccia che si staccano improvvisamente sotto l'occhio della videocamera di un residente. E' successo in Val Passiria, in provincia di Bolzano. Helmut Ennemoser ha ripreso l'intera scena, davvero impressionante. La montagna è da tempo monitorata dai geologi della Provincia. Anche per questo non si registrano feriti. Lo scorso ottobre, nella stessa località, si era registrata un'altra frana di dimensioni simili.