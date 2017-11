Maltempo in Alto Adige, frane interrompono la linea ferroviaria

Dopo i forti temporali che si sono abbattuti sull'Alta Val Pusteria, in Alto Adige, la linea ferroviaria tra Dobbiaco e San Candido è stata interrotta per danni. Tra Dobbiaco e Carbonin è stata chiusa, invece, per caduta di alcune frane la strada statale Alemagna. I forti temporali con piogge intense hanno provocato frane anche in Val di Braies. Sono state chiuse a Ferrara le strade provinciali Braies Braies Vecchia e Lago di Braies.

Un treno regionale diretto a San Candido è rimasto bloccato per la caduta di una frana a Valdaora: 80 passeggeri a bordo sono stati raggiunti e portati nei punti di assistenza allestiti nelle stazioni di Valdaora e Monguelfo. Fortunatamente non vi sono feriti.



In Val di Braies, in Alta Val Pusteria, i vigili del fuoco hanno salvato una donna rimasta bloccata in casa a Ferrara. Il suo maso era stato raggiunto da una colata di fango. A Ponticello, sempre in Val di Braies, si sono abbattute diverse frane anche in poca distanza di un albergo pieno di turisti. L'accesso all'albergo "Brückele" è rimasto bloccato per alcune ore. Solo in mattinata la strada verso l'albergo a tre stelle è stata liberata dai detriti.



A Braies è stata inondata anche la caserma dei Vigili del Fuoco che hanno fatto fatica a tirare fuori i propri mezzi necessari per gli interventi. Sono stati accorsi da altri Corpi di pompieri della zona. Sul posto nella notte anche il 4/o reggimento aviazione dell'esercito Altair di Bolzano con un elicottero dotato di apparati per la visione notturna. Sono stati segnalati interventi dopo il forte temporale anche in Val Badia, Val Passiria, Val Sarentino e Val d'Isarco.