Maltempo, allagamenti e smottamenti in Trentino: a Moena 50 evacuati

Il maltempo nel nord-ovest ha fatto un vittima sul Cervino, in Valle d'Aosta, dove una alpinista ucraina, Iryna Davydova, 49 anni, è morta dopo essere stata colpita da un fulmine durante un forte temporale. Insieme a lei c'erano il marito e un'altra coppia di connazionali, portati in ospedale in preda a una lieve ipotermia ma nel complesso in condizioni non preoccupanti.



Gravi i danni all'agricoltura: il masi in fioritura è stato raso al suolo - denuncia la Coldiretti - diverse aziende agricole sono state invase dal'acqua. Dai vigneti al frumento, sale così ad oltre mezzo miliardo il conto dei danni provocati all'agricoltura nelle campagne dall'inizio dell'anno da nord a sud dell'Italia.