La battaglia di Chiara: un protocollo abolirà le visite Inps per casi gravi

Chiara Dossi, giovane trentina sottoposta a un ciclo di chemio per combattere un linfoma, ha ricevuto un controllo dell'Inps. Troppo debole per aprire la porta, ha poi dovuto affrontare un lungo viaggio fino a Trento per effettuare il controllo.

La ragazza si è sfogata su Facebook e il suo caso ha aperto un importante precedente. Almeno nella sua regione, i pazienti gravi saranno esentati dai controlli medici domiciliari. La sua storia è già arrivata in Parlamento.