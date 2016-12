Incidenti in montagna, due morti

17:13 - Quattro persone sono state travolte da una valanga in Val Martello, in Alto Adige, e una di loro è morta. Gli altri tre, due uomini e una donna, sono invece stati estratti ancora vivi dalla neve e sono stati medicati e trasportati all'ospedale di Silandro. Altri quattro sono riusciti a mettersi in salvo da soli e non hanno riportato ferite. Recuperato senza vita un altro scialpinista in un crepaccio in Valfurva.

Slavina in Alto Adige - La slavina in Alto Adige si era staccata verso le 11 dalla Cima Solda (3.376 metri) nel gruppo Ortles-Cevedale, investendo due gruppi di scialpinisti austriaci, trentini e altoatesini, in tutto otto persone, uccidendo un uomo di 35 anni, di Trento.



Due persone sono state estratte dalla neve dai loro compagni d'escursione, mentre una terza persona è stata salvata poi dal soccorso alpino dell'Alta Val Venosta, arrivato sul posto con l'ausilio degli elicotteri della Protezione civile e della Guardia di finanza. Secondo gli uomini del 118, le condizioni dei feriti non sono gravi.



Valfurva, giovane morto in un crepaccio - E' stato inoltre recuperato senza vita uno scialpinista precipitato in un crepaccio sulle pendici del San Matteo, a quota 3200 metri, in zona Valfurva (Sondrio). Secondo le prime informazioni si tratta di un giovane residente a Santa Caterina Valfurva, appassionato di montagna.