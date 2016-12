17 gennaio 2015 Incidenti in montagna: due morti in Alto Adige, una donna in coma a Cuneo Una valanga ha travolto un gruppo di scialpinisti in Valle Aurina, Alto Adige, uccidendone due. Scontro in pista nel Cuneese: grave una sciatrice Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

19:48 - Due morti e due feriti. Questo il pesante bilancio di una valanga che ha investito un gruppo di quattro sci-alpinisti in zona Rio Bianco, in Valle Aurina. Un uomo e una donna, Cosima Jocher, 46 anni, e Heinold Goller, 60 anni, sono stati rianimati a lungo sul posto, ma sono deceduti durante il trasporto all'ospedale di Bressanone e Brunico. Il pericolo valanghe in Alto Adige è marcato di grado 3 su una scala di 5.

Le due vittime sono della Val Pusteria. I due feriti sono un uomo e una donna, anche loro pusteresi. Sono stati trasportati all'ospedale di Brunico e a quello di Bressanone. La valanga si è staccata a quota 2.300 metri nei pressi della malga Pirch e ha travolto tre persone, una quarta (anch'essa comunque ferita)è riuscita a mettersi in salvo da sola e ha dato poi l'allarme. Altri sci-alpinisti che si trovano nelle vicinanze sono giunti sul posto e hanno prestato aiuto. Sul posto della slavina sono intervenuti il soccorso alpino della Valle Aurina e di Brunico con gli elicotteri.



Scontro in pista nel Cuneese, un morto e sciatrice in coma - Incidente sulla neve anche in Piemonte dove tre sciatori, due uomini e una donna, si sono scontrati sulle piste del comprensorio Mondolé Ski di Artesina (Cuneo): morto uno sciatore, mentre la sciatrice è ricoverata in coma all'ospedale Cto di Torino, meno grave le condizioni dell'altro coinvolto. Nell'incidente sulle piste sono stati coinvolti tre sciatori, che si sono scontrati dopo essere scivolati su una lastra di neve ghiacciata. Un uomo è stato ricoverato all'ospedale di Cuneo, solo contusioni per il terzo. Le cadute si sono verificate sulla pista 'Mirafiori' a 1.700 metri di altitudine.