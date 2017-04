Scontro fra due treni-cantiere sulla ferrovia Bolzano-Brennero: morti due operai, tre feriti

Incidente sulla ferrovia Bolzano-Brennero: morti e feriti 1 di 19 Ansa Ansa Incidente sulla ferrovia Bolzano-Brennero: morti e feriti 2 di 19 Ansa Ansa Incidente sulla ferrovia Bolzano-Brennero: morti e feriti 3 di 19 Ansa Ansa Incidente sulla ferrovia Bolzano-Brennero: morti e feriti 4 di 19 Ansa Ansa Incidente sulla ferrovia Bolzano-Brennero: morti e feriti 5 di 19 Ansa Ansa Incidente sulla ferrovia Bolzano-Brennero: morti e feriti 6 di 19 Ansa Ansa Incidente sulla ferrovia Bolzano-Brennero: morti e feriti 7 di 19 Ansa Ansa Incidente sulla ferrovia Bolzano-Brennero: morti e feriti 8 di 19 Ansa Ansa Incidente sulla ferrovia Bolzano-Brennero: morti e feriti 9 di 19 Ansa Ansa Incidente sulla ferrovia Bolzano-Brennero: morti e feriti 10 di 19 Ansa Ansa Incidente sulla ferrovia Bolzano-Brennero: morti e feriti 11 di 19 Ansa Ansa Incidente sulla ferrovia Bolzano-Brennero: morti e feriti 12 di 19 Ansa Ansa Incidente sulla ferrovia Bolzano-Brennero: morti e feriti 13 di 19 Ansa Ansa Incidente sulla ferrovia Bolzano-Brennero: morti e feriti 14 di 19 Ansa Ansa Incidente sulla ferrovia Bolzano-Brennero: morti e feriti 15 di 19 Ansa Ansa Incidente sulla ferrovia Bolzano-Brennero: morti e feriti 16 di 19 Ansa Ansa Incidente sulla ferrovia Bolzano-Brennero: morti e feriti 17 di 19 Ansa Ansa Incidente sulla ferrovia Bolzano-Brennero: morti e feriti 18 di 19 Ansa Ansa Incidente sulla ferrovia Bolzano-Brennero: morti e feriti 19 di 19 Ansa Ansa Incidente sulla ferrovia Bolzano-Brennero: morti e feriti leggi dopo slideshow ingrandisci

L'impatto tra i due mezzi tecnici è stato violentissimo. Una ditta esterna stava sostituendo le traversine, quando il mezzo che si trovava a monte - forse per un guasto tecnico - in un tratto piuttosto ripido della linea ferroviaria ha preso velocità e, dopo una corsa di due chilometri, si è schiantato con il suo carico di 1.500 tonnellate di traversine di cemento contro il secondo treno-cantiere, che è deragliato e finito in una scarpata a pochi metri di distanza dall'ospedale di Bressanone.



Il drammatico bilancio poteva comunque essere più grave, perché lungo i binari stavano lavorando numerosi operai. E' subito scattata la macchina dei soccorsi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la Croce bianca, la polizia e i carabinieri. L'incidente, ha precisato Rfi, è avvenuto alle 23.55 di martedì. La Procura ha aperto un'inchiesta sull'accaduto, e anche Rfi ha avviato un'indagine interna per stabilirne le cause.



Il treno cantiere che ha provocato l'incidente era partito da Varna per raggiungere Bressanone, per proseguire i lavori di sostituzione dei binari, avviati da tempo su questa tratta. Si ipotizza un guasto tecnico al sistema frenante, ma la certezza arriverà solo dalla perizia tecnica.