Incidente montagna, 35enne muore durante escursione in Trentino

Un 35enne è morto durante un'escursione sul Monte Pavione, sul confine tra il Trentino e il Bellunese. La vittima di origini italo-argentine era residente a Roma e lavorava in un rifugio. Sabato l'uomo era partito per una camminata; i gestori del rifugio hanno lanciato l'allarme quando in serata non era ancora rientrato. Questa mattina il corpo senza vita è stato localizzato ai piedi di un canalone. La salma è stata poi recuperata dall'elisoccorso.