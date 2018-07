Incidente in montagna, donna precipita e muore a Rio Pusteria

Un'altoatesina di 74 anni, Katherina Volgger, di Gais, è morta in un incidente in montagna a Rio Pusteria, in Alto Adige. La donna è precipitata per 150 metri nella zona del rifugio Bressanone, in località Valles. E' deceduta sul colpo. L'incidente è avvenuto a 2.400 metri di dislivello. Sul posto sono arrivati il soccorso alpino e l'elicottero Pelikan 2 che hanno recuperato la salma. Sono intervenuti anche i carabinieri.