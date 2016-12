Doping,pm:squalifica per 26 azzurri

atletica,donato,triplo,londra

Bufera sulla Federazione di atletica leggera italiana. La Procura Antidoping ha chiesto la squalifica di 2 anni nei confronti di 26 azzurri per aver "eluso i controlli". La richiesta è arrivata in seguito agli sviluppi dell'indagine "Olimpia" condotta dai Nas-Ros dei carabinieri di Trento, su mandato della Procura di Bolzano. Chiesta invece l'archiviazione per 39 dei 65 tesserati, che comparivano nell'indagine, per "mancata reperibilità".