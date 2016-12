Cade in torrente: morto alpinista

Un alpinista ha perso la vita precipitando in un torrente in Vallelunga, nei pressi di passo Resia, in Alto Adige. L'incidente si è verificato durante la discesa dal rifugio Pio XI (2542 m) sulla Palla Bianca verso malga Melago. Sul posto sono intervenuti l'elisoccorso, il soccorso alpino, i vigili del fuoco e i carabinieri, ma l'escursionista era ormai morto.