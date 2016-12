Bus di studenti si ribalta su A22

Incidente stradale sull'autostrada del Brennero nei pressi di Trento Nord: un pullman che riportava una scolaresca tedesca a Bremerhaven è uscito fuori strada e si è ribaltato in una scarpata. Ricoverati 17 ragazzi tedeschi, nessuno è grave. Per i giovani illesi, tutti tra i 17 e 19 anni, è stato allestito un centro in una palestra a Trento dove stanno ricevendo supporto psicologico. A causare l'incidente forse un colpo di sonno dell'autista.