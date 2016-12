Brenta, escursionista trovato morto

Un escursionista di 50 anni è morto dopo essere precipitato per circa 200 metri sotto la cima Sassara, sulle Dolomiti del Brenta. Il suo corpo è stato ritrovato in fondo a un canalone, dove era caduto mentre stava percorrendo il sentiero Claudio Costanzi, probabilmente a causa del ghiaccio. Di lui non si avevano notizie da domenica. Il cadavere è stato recuperato soltanto il giorno dopo.