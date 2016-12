Brennero,protesta black bloc a carcere Bolzano: "Rilasciate fermati"

Circa 70 tra anarchici e black bloc hanno manifestato fuori dal carcere di Bolzano per chiedere il rilascio dei manifestanti fermati nei tumulti scoppiati in prossimità del valico del Brennero per protestare contro la chiusura della frontiera. I giovani si sono radunati attorno alla mura della casa circondariale scandendo slogan contro le forze dell'ordine e cercando di intimidire i reporter che li fotografavano.