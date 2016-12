Bolzano, uomo ucciso a coltellate Fermata la compagna, diverse le piste

21:35 - Un 50enne è morto colpito con diverse coltellate all'addome. E' accaduto a Bolzano, nella zona di corso Libertà. I carabinieri hanno portato la sua compagna 33enne in caserma per interrogarla e successivamente l'hanno condotta in carcere a Trento con l'accusa di omicidio. A trovare la vittima in un lago di sangue e a dare l'allarme è stata una vicina di casa. Testimoni parlano di un litigio che sarebbe avvenuto nella serata di sabato.

L'omicidio di Bolzano, ancora giallo di Stefania Ferraro

Ad attirare l'attenzione della vicina sarebbero state le urla della coppia. Gli investigatori sono al lavoro per chiarire la dinamica dell'accaduto. La pista dell'omicidio da parte della compagna non è infatti l'unica. La donna avrebbe riferito alla vicina, accorsa dopo aver sentito le urla, che l'uomo sarebbe rientrato in casa già ferito e che lei sarebbe estranea all'accaduto. Una seconda versione fornita dalla donna, al momento da verificare, sarebbe di un gesto autolesionistico dell'uomo. Eventuali testimoni e indizi diventano dunque a questo punto fondamentali per le indagini.



Le diverse versioni fornite dalla donna agli investigatori quando è stata sentita sono ora al vaglio. Era stata lei stessa a chiamare per prima il 118, chiedendo i soccorsi per il compagno, 50enne. La coppia si era trasferita a Bolzano da Merano da due giorni nell'appartamento dove l'uomo è stato trovato morto, spiegano alcuni vicini di casa, riferendo che la donna era di Merano, mentre l'uomo sarebbe di Rovereto. Non li conoscevano però, visto il trasferimento recente in quella zona elegante del capoluogo altoatesino, in pieno centro città. Una strada con porticato, corso Libertà, e un appartamento in un condominio non distante da un pub.



I due però erano stati notati dai vicini, che nelle due sere precedenti li avevano sentiti litigare. E proprio uno dei condomini ha sentito la donna urlare più volte: "Aiuto", così è accorso, trovando sangue ovunque in quell'alloggio e anche addosso a lei.