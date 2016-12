Bolzano, morto nel 2008 non può essere sepolto per causa su eredità

All'ospedale di Bolzano un uomo morto nel 2008 attende ancora di ricevere una degna sepoltura a causa di una disputa sulla sua eredità. La causa si trascina infatti da anni, e più volte i periti delle parti coinvolte hanno chiesto esami del DNA. E poiché ogni nuovo perito ha la facoltà di prelevare da sé i reperti, la salma non può essere sepolta. E resta conservata in una cella frigorifera del nosocomio in attesa che la causa legale finisca.