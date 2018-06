Bolzano, la mamma dopo il ritorno dei bimbi rapiti dal papà: "Sono felice"

L'uomo avrebbe voluto crescerli con la sua famiglia, lontano dall'ex compagna. "Sono la persona più felice del mondo - ha detto la donna quando ha rivisto i piccoli -. Adesso mi godo i miei figli, come fanno tutte le mamme. Voglio ringraziare tutti".



I bambini sono stati consegnati ai carabinieri a Genova, sul Ponte Caracciolo, dove aveva attraccato la nave arrivata dal Nord Africa con Jasmine e Yassine e con il loro papà, in un ritorno in Italia che molto probabilmente era stato concordato. L'uomo era a bordo dello stesso furgone su cui era fuggito con i bimbi verso la Tunisia.



Il lieto fine è arrivato grazie alla collaborazione tra Farnesina, ambasciata italiana a Tunisi e Interpol. Presi in carico da alcuni carabinieri, i piccoli sono stati subito riconsegnati alla loro mamma e ai nonni e hanno già fatto ritorno nella loro casa di Bolzano.