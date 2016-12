Bolzano, Google Maps indica una via intitolata a Berlusconi in un paesino: ma è un "fake"

Se si cerca su Google Maps il paesino di Naz-Sciaves, in provincia di Bolzano , si scopre che tra le poche vie cittadine ce n'è una intitolata a Silvio Berlusconi . Si tratta però di un "fake", perché nella realtà non esiste alcuna denominazione del genere nel piccolo centro situato sui monti dell'Alto Adige. Lo conferma anche il sindaco Alexander Ueberbacher, che cade dalle nuvole: "Nessuno ha mai intitolato una strada al leader di Forza Italia, anzi, la strada in questione non ha nome".

A infittire ancora di più il "giallo" della via dedicata al leader di Forza Italia, contribuisce anche il fatto che la strada in questione si trova a pochi passi dal luogo in cui era situata, ai tempi della Guerra fredda, una base della Nato in disuso dagli anni '80.



Il paesino di Naz-Sciaves ospita meno di tremila abitanti ed è passato alla storia per essere il primo Comune italiano a usufruire di internet attraverso la rete elettrica.