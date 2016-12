Bolzano, gemelli travolti da valanga Uno è morto, l'altro è rimasto ferito

19:15 - Due gemelli altoatesini di 60 anni sono stati travolti da una valanga durante un'escursione di scialpinismo in val Passiria (Bolzano). Uno è morto, l'altro è rimasto ferito in modo non grave. L'incidente è accaduto sulla Piccola Punta di Monte Croce, a 1.800 metri. Altri due scialpinisti hanno dato l'allarme. Uno dei gemelli è stato recuperato in brevie tempo, l'altro è stato localizzato solo più tardi, sotto la neve, da un cane del soccorso alpino.

Sono stati gli stessi escursionisti che hanno chiamato i soccorsi a cominciare immediatamente le ricerche per rintracciare i due gemelli travolti.



Alto Adige, sei morti quest'inverno - Con questo incidente sale a sei il numero delle vittime delle valanghe quest'inverno in Alto Adige. La media è di cinque morti all'anno, mentre il tragico record di undici vittime è stato registrato nell'inverno 2009/2010, ricorda su Facebook Dieter Peterlin dell'ufficio meteorologico della Provincia di Bolzano.



Gli incidenti queste settimane sono dovuti soprattutto alle modeste precipitazioni e al forte vento che spesso soffia in montagna. La scarsa neve è stata infatti trasportata nei canaloni, dove il pericolo valanghe è particolarmente elevato. Sulla maggior parte dei rilievi dell'Alto Adige il pericolo valanghe attualmente è marcato (grado 3 di 5). I punti maggiormente pericolosi sono i recenti accumuli da vento su tutte le esposizioni. Nelle Alpi Sarentine e din Val di Non il pericolo valanghe è invece moderato (grado 2).