Bolzano,chiama i soccorsi e cade in un dirupo: morta turista tedesca

Ha chiamato il soccorso alpino perché si era persa durante un'escursione in montagna, nell'Alto Adige. E poco dopo è caduta in un dirupo, dove è precipitata per 200 metri. E' morta così una turista tedesca di 59 anni, in un incidente avvenuto a 1.800 metri di altezza sul monte Saun, in Val di Vizze. E' intervenuto il Pelikan 1 dell'elisoccorso, che non ha potuto far altro che recuperare il corpo della donna.