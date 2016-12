Bolzano, bimbo cade in fiume: morto

Un bambino di 4 anni è morto dopo essere caduto nel fiume Isarco a Bolzano, in Alto Adige. Il piccolo, di origine pachistana, stava giocando con la famiglia nel parco delle Religioni, vicino al ponte Loreto, quando è finito in acqua. Trascinato dalla corrente, è stato recuperato dopo circa un'ora in condizioni disperate. Inutili i tentativi di rianimarlo da parte dei soccorritori.