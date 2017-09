Bimba morta di malaria, il papà su Facebook: "Ci si sente impotenti"

Rompe il silenzio e si sfoga su Facebook Marco Zago, il papà della piccola Sofia morta di malaria a 4 anni all’ospedale di Brescia: "Purtroppo ammalarsi in Italia non è una sfortuna ma una colpa". "Impotenti, così ci si sente - ha continuato il 40enne trevigiano nel post - nell'apprendere dai giornali che il corpo di sua figlia è sottosequestro prima e che verrà sottoposto ad autopsia poi, senza essere stati minimamente informati, neanche si trattasse dei beni di un malavitoso".



Il riferimento di Marco Zago è chiaramente all'autopsia che è stata disposta dalla magistratura dopo l'inizio delle due indagini sulla morte della piccola Sofia. Un'indagine è stata avviata a Brescia dove è morta agli Spedali Civili mentre l'altra a Trento dove era stata ricoverata in precedenza prima del trasferimento d'urgenza in seguito alla diagnosi di malaria. Solamente dopo l'esame del medico legale la Procura di Trento ha dato il via libera a Brescia per la sepoltura della bambina e dunque per la riconsegna del corpo ai familiari che potranno così celebrare il funerale e darle l'ultimo saluto.