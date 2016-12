Bergamo,muore escursionista 25enne

00:11 - Un ragazzo di 25 anni è morto precipitando per circa 50 metri in un canalone in una zona impervia sopra Brumano, al confine tra la valle Imagna (Bergamo) e il Lecchese. Alla tragedia ha assistito un coetaneo della vittima, che ha dato l'allarme. Sul posto è giunto l'elisoccorso del 118, ma la squadra non ha potuto che recuperare la salma del venticinquenne, un milanese che si trovava nella zona per un'escursione con alcuni amici del Cai di Milano.