Bambina morta per malaria a Trento, indagata un'infermiera

La morte per malaria della piccola Sofia, 4 anni, è stata causata da un errore umano e c'è un'indagata, un'infermiera dell'ospedale di Trento. Si chiude su questa posizione l'inchiesta della Procura del capoluogo trentino sul decesso della bimba, il 4 settembre 2017 agli Spedali civili di Brescia. L'errore sarebbe avvenuto con il contatto di sangue infetto a causa, tra le ipotesi, di guanti monouso non cambiati per distrazione.