Autobus esce di strada in Trentino, un morto e diversi feriti

Un autobus con a bordo una trentina di turisti della Repubblica Ceca è uscito di strada in Alta Val di Non, in Trentino, tra i paesi di Cavareno e Sarnonico. L'autista, anche lui cittadino ceco, è morto sul colpo mentre diversi passeggeri hanno subito gravi ferite. Il pullman stava percorrendo un tratto in discesa quando, per cause ancora da accertare, è uscito di strada all'altezza di una curva rovesciandosi su un fianco e finendo in un prato.