foto Ufficio stampa

15:30

- Un alpinista è morto precipitando dalla via normale della Cima Tosa, la vetta più alta delle Dolomiti di Brenta, in Trentino. L'uomo, residente a Rovereto, stava salendo verso la cima posta a quota 3.173 quando, per cause da accertare, ha perso l'appiglio ed è precipitato per 40 metri schiantandosi sulle rocce.