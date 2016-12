Montagna tragica, morti 3 alpinisti in Alto Adige

foto Ap/Lapresse

16:55

- Tre alpinisti sono morti in diversi episodi sulle montagne dell'Alto Adige. Uno è deceduto sull'Ortles; un altro sul Gruppo del Tessa; l'ultimo in valle Aurina. Sul posto si sono recati i carabinieri, il soccorso alpino e l'elisoccorso del 118 altoatesino. Ma ogni tentativo di rianimare i tre uomini è stato vano per la gravità delle ferite riportate nelle cadute lungo precipizi di centinaia di metri.