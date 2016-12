foto Ufficio stampa

14:46

- E' salito a tre il numero delle vittime dell'incidente avvenuto sul Sasso Lungo, in val Gardena. E' stata infatti recuperata la salma di un terzo alpinista. In un primo momento si pensava che solo due scalatori fossero morti precipitando dalla parete nord per 300 metri. La cordata era invece formata da tre rocciatori.