Montagna, tre alpinisti morti in Val Gardena

foto Web 17:31 - Tre alpinisti tedeschi hanno perso la vita in un incidente in Val Gardena, in Alto Adige. I tre stavano affrontando la via Pichi sulla parete nord del Sasso Lungo, quando sono improvvisamente precipitati per circa 300 metri. Le salme sono state recuperate tramite l'elicottero dell'Aiut Alpin Dolomites. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il soccorso alpino. hanno perso la vita in un incidente in, in Alto Adige. I tre stavano affrontando la via Pichi sulla, quando sono improvvisamente precipitati per circa 300 metri. Le salme sono state recuperate tramite l'elicottero dell'Aiut Alpin Dolomites. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il soccorso alpino.

La disgrazia si è verificata a circa 2.500 metri di quota. La cordata formata dai tre alpinisti stava salendo la parete nord del Sasso Lungo (3.181 metri) lungo l'impegnativa via Pichl (4-5 grado). La disgrazia è avvenuta in un punto non particolarmente difficile della scalata. L'esatta dinamica dell'incidente non è ancora stata ricostruita. Di certo i tre erano legati con la corda e probabilmente uno di loro è scivolato trascinando con sé gli altri due.



Il recupero delle salme da uno stretto canalone è stato molto impegnativo. L'elicottero dell'Aiut Alpin ha portato gli uomini del soccorso alpino in vetta, da dove si calati in corda doppia. Le vittime sono Joerg Ullmerich, 28 anni di Bornheim, Juan Stefan Santos Y Ruland, 37 anni di Monchengladbach, e Lothar Manfred Diedrich, 51 anni di Halver.