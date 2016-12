Incidenti in montagna, morti due alpinisti

foto Ap/Lapresse 18:10 - Un alpinista altoatesino è morto, colpito da una scarica di sassi staccatasi dalla vetta durante una scalata. L'uomo stava eseguendo un'escursione a quota 3.250 metri sul Monte Lovello, nella Valle Aurina, quando all'improvviso diverse pietre sono cadute dalla cima, raggiungendolo. I due compagni che erano con lui hanno subito chiamato i soccorsi, ma l'elicottero della Protezione civile non ha potuto atterrare per le pessime condizioni meteo. - Un alpinista altoatesino è morto, colpito da una scarica di sassi staccatasi dalla vetta durante una scalata. L'uomo stava eseguendo un'escursione a quota 3.250 metri sul Monte Lovello, nella Valle Aurina, quando all'improvviso diverse pietre sono cadute dalla cima, raggiungendolo. I due compagni che erano con lui hanno subito chiamato i soccorsi, ma l'elicottero della Protezione civile non ha potuto atterrare per le pessime condizioni meteo.

Escursionista trovato morto sulle Alpi Marittime - C'è un'altra vittima di un incidente in montagna. Un escursionista di 31 anni, Michele Brenta, è stato trovato morto sulle Alpi Marittime. Le squadre del soccorso alpino della Valle Gesso lo hanno trovato nei pressi del passo Cabrera, a 2.500 metri. L'uomo era partito martedì da Valdieri (Cuneo) per un'escursione solitaria. A dare l'allarme era stata la sua fidanzata, che non lo aveva visto rientrare.



Dai primi accertamenti, pare che la morte sia dovuta ad un incidente banale: l'escursionista è scivolato lungo un sentiero che porta al passo Chiapous, a circa 2.500 metri di quota, ed è caduto nella scarpata sottostante. Il corpo del 31enne è stato recuperato dagli uomini del soccorso alpino con l'elicottero del 118.