Trento, sacerdote si uccide con una coltellata al cuore: era depresso per una malattia

foto Getty 19:01 - Don Giuseppe Peterlini, 88 anni, è stato trovato morto nella canonica di Marano d'Isera, in provincia di Trento. Fatale una coltellata al cuore. Secondo gli investigatori si è trattato di un suicidio. Al sacerdote, che era un collaboratore del parroco 80enne, era stato recentemente diagnosticato un tumore. Sotto shock tutto il paese. , 88 anni, è stato trovato morto nella canonica di, in provincia di Trento. Fatale una coltellata al cuore. Secondo gli investigatori si è trattato di un. Al sacerdote, che era un collaboratore del parroco 80enne, era stato recentemente. Sotto shock tutto il paese.

Particolarmente scossa l'anziana perpetua, 91 anni: è stata lei a trovare il corpo senza vita di don Peterlini, da lei assistito per più di 40 anni nelle faccende quotidiane e nella gestione della chiesa. L'anziana donna ha avuto la forza di chiamare i soccorritori ma poi è crollata dal dolore e dallo shock per cui è stata ricoverata in ospedale a Rovereto. Intanto carabinieri e magistrato hanno accertato la dinamica del tragico fatto recuperando l'arma usata, un coltello da cucina.



Sconvolto l'attuale parroco di Isera, don Diego Mengarda, che ha appreso la tragica notizia da un parrocchiano. Da 15 anni guida le parrocchie di Lenzima e Patone a cui si sono aggiunte dal 2006 anche quelle di Marano e Isera. Don Peterlini, in pensione ormai da anni, non rinunciava però a celebrare qualche volta la messa e aiutare il parroco nelle mansioni quotidiane.