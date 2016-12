foto Ufficio stampa

- A Siusi, in Alto Adige, si è verificato un incidente mortale con un parapendio. In fase di atterraggio in località San Valentino, il pilota si è schiantato contro un palo della luce. L'uomo, le cui generalità non sono state rese note, è morto all'istante. Inutile l'intervento del medio d'urgenza portato sul posto con l'elicottero dell'Aiut Alpin Dolomites. Sono anche intervenuti i carabinieri.