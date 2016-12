foto Tgcom24

20:42

- Laura Winkler, la ragazza di 13 anni di Brunico scomparsa domenica pomeriggio in Alto Adige, è stata trovata morta. Il corpo, secondo quanto si apprende da fonti investigative, era in una zona di montagna poco distante da dove si erano perse le tracce. La ragazzina era scomparsa nel nulla dopo aver fatto visita al nonno materno ad Anterselva. Per le sue ricerche erano stati mobilitati centinaia di uomini.