- Attimi di paura per venti sciatori in Val di Fassa, in Trentino, che nel centro sciistico Belvedere a Canazei, sono rimasti bloccati su una seggiovia per un guasto tecnico. Grazie all'intervento di recupero, durato 90 minuti, tutte le persone coinvolte sono state tratte in salvo. Forse per l'abbondante nevicata ha ceduto una tettoia di protezione della stazione a valle dell'impianto della seggiovia quadriposto, adagiandosi sulla fune portante.