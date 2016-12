Valanga in Alto Adige, morti due scialpinisti

15:29

- Una valanga ha travolto un gruppo di scialpinisti in Alto Adige, uccidendone due. La tragedia in una zona tra la Val Martello e la Val Madriccio, poco lontano dal rifugio Nino Corsi. Recuperato il terzo uomo del gruppo, che è ora in gravi condizioni. Le operazioni di ricerca sono state ostacolate dal maltempo, che ha reso impossibili le perlustrazioni con gli elicotteri del 118.