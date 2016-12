foto Ap/Lapresse

23:32

- Una persona è stata arrestata e numerose altre sono indagate nell'ambito di un'indagine per diffusione di materiale pedo-pornografico, condotta dalla polizia delle comunicazioni di Trento in una decina di città italiane. A finire in manette un agente d'affari bolognese di 55 anni, a Campi Bisenzio (Firenze) che aveva nel suo pc 4.800 foto e 130 video di minorenni. Perquisizioni anche a Cremona, Milano, Pisa, Pescara, Ascoli, Roma e Catania.