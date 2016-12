Trentino, snowboarder esce di pista e muore

foto LaPresse Correlati Si schianta con snowboard: morto 18enne

15:17

- Uno snowboarder toscano di 28 anni è morto in un incidente avvenuto questa mattina sulle montagne di Vigo di Fassa, in Trentino. Francesco Viti, nato a Barga (Lucca) e residente a Buggiano (Pistoia), stava scendendo insieme alla sua compagna con lo snowboard sul Pian Pecei quando all'improvviso è uscito di pista cadendo per una cinquantina di metri. Sotto shock l'amica, che ha dato l'allarme.