foto LaPresse

15:01

- Un escursionista è stato trovato morto dopo essere caduto dalla parete sud dell'Ortles, in Alto Adige. Questa mattina era precipitato mentre stava scalando il massiccio, insieme con un altro alpinista. Il corpo è stato recuperato dagli uomini del Soccorso alpino, arrivati sul posto con un elicottero della Protezione civile. Illeso il compagno, che era finito in un crepaccio, da dove è stato tratto in salvo.