foto Ansa

13:38

- Una bambina di quattro anni è stata travolta e uccisa da una macchina a Lana, in Alto Adige. La piccola è stata investita da un'auto guidata da un turista tedesco mentre si trovava, con la nonna, nel parcheggio di un supermercato. E' subito stata soccorsa dalla Croce bianca e trasportata in elicottero all'ospedale di Bolzano, dove è morta poco dopo per le gravi ferite riportate. Sul posto polizia e carabinieri.