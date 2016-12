foto Tgcom24

- Dalle indagini sull'incidente del Cermis, in val di Fiemme, dove una motoslitta è finita fuori pista nella notte uccidendo 6 turisti russi, è emerso un nuovo dettaglio: il conducente non era ubriaco. Il tasso alcolemico nel sangue, registrato nell'esame del corpo, era pari a 0,6, quindi vale a dire leggermente sopra il limite di tolleranza. La procura di Trento ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo.