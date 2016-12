foto Ansa

16:47

- Sono stati recuperati i corpi dei due sci alpinisti travolti da una valanga in Val di Fiemme. Gli uomini del soccorso alpino di Moena avevano individuato le vittime, Claudio Ventura e Antonio Gianmoena entrambi di 40 anni, già ieri sera in Val Cadino, sopra il lago della Busa, ma era stato impossibile con il buio e il rischio di nuove valanghe portare le salme fuori dalla gran massa di neve. I funerali sono previsti per domani.