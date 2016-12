foto Ansa Correlati Cermis, sindaco: rabbia e dolore

Motoslitta si ribalta: sei morti 11:50 - Dopo che la procura di Trento ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo sull'incidente avvenuto nella notte sulle piste innevate del Cermis, dove hanno perso la vita sei turisti russi, diventano ora fondamentali le versioni dei fatti forniti dai due sopravvissuti. L'ipotesi di ubriachezza del conducente del mezzo per ora sarebbe da scartare: l'alcol test effettuato su Iagafarov Azat, 58 anni, gestore dell'hotel Sporting, è risultato negativo. - Dopo che la procura di Trento ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo sull'incidente avvenuto nella notte sulle piste innevate del Cermis, dove hanno perso la vita sei turisti russi, diventano ora fondamentali le versioni dei fatti forniti dai due sopravvissuti. L'ipotesi di ubriachezza del conducente del mezzo per ora sarebbe da scartare: l'alcol test effettuato su Iagafarov Azat, 58 anni, gestore dell'hotel Sporting, è risultato negativo.

Il tasso alcolemico nel sangue dell'uomo era pari allo 0,65-0,70, vale a dire leggermente sopra il limite di tolleranza. Inoltre non particolarmente significativo tenendo conto della corporatura di Azat.



L'uomo, sopravvissuto e ricoverato in ospedale è indagato per omicidio colposo plurimo. Nell'incidente ha perso la moglie. L'albergatore ha dichiarato agli inquirenti che la motoslitta improvvisamente non rispondeva più ai suoi comandi.



Dalle indagini emerge intanto che il mezzo e il rimorchio non erano idonei al trasporto di persone che, invece erano su in otto. La motoslitta - spiegano gli esperti - non era di ultima generazione e perciò aveva solo un freno, mentre il rimorchio, concepito per trasportare bagagli e viveri, ne era totalmente sprovvisto.



Le vittime, tutte di nazionalità russa, sono due di sesso maschile e quattro di sesso femminile, fra cui Larissa Rafilya Pshenichnaya, di 51 anni, residente a Predazzo (Trento), moglie del gestore dell'hotel Sporting Cermis, Iaroslav Iagafarov Azat, ricoverato in prognosi riservata all'ospedale S.Chiara di Trento. Le altre vittime sono turisti alloggiati all'hotel Des Alpes di Cavalese: Liudmila Iudina, 48 anni e i figli Denis e Julia rispettivamente di 16 e 25 anni; Irina Kravchenko, 45 anni e Viacheslav Sleptsov, 52 anni. All'ospedale di Trento, oltre al gestore dell'albergo, è ricoverato Boris Iudin, di 47 anni. Entrambi non sono in pericolo di vita: uno è ricoverato nel reparto di ortopedia, l'altro in quello di neurochirurgia. La prognosi è di un mese. Il ragazzo diciassettenne, che quella sera era rimasto in albergo e che nell'incidente ha perso la madre e la sorella, ha visitato il padre in ospedale e poi è tornato in Russia.



Le salme della vittime hanno avuto il nulla osta per il rimpatrio in Russia, probabilmente per martedì. Non ci saranno dunque autopsie. Il questore di Trento, Giorgio Iacobone, si tiene in stretto contatto con il viceconsole russo per agevolare le procedure burocratiche. Non sono attesi - in Italia i parenti delle vittime che, invece, aspettano in Russia il rientro delle bare dei loro familiari.