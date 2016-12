Val di Fiemme,due scialpinisti uccisi da valanga

Antonio Gianmoena e Claudio Ventura non sono mai arrivati alla meta della loro escursione e sono morti in Val Cadino, nelle Dolomiti di Brenta, nella zona orientale del Trentino. I due amici, appassionati di sport, erano partiti per l'escursione di scialpinismo in mattinata per percorrere la Val delle Stue. Avevano dato loro notizie per l'ultima volta intorno alle 11, poi il silenzio.Le ricerche sono scattate intorno alle 20 e il ritrovamento è avvenuto alle 22.20 grazie allo strumento di ricerca da valanghe Arva. Sul posto sono intervenuti il Soccorso alpino di Moena e della Val di Fiemme. Le due salme ora vengono vegliate dai colleghi della scuola di polizia di Moena e del soccorso alpino, nell'obitorio del paese.Claudio Ventura è morto per una tragica fatalità lo stesso giorno e alla stessa età, ovvero 48 anni, di suo padre, deceduto invece per un malore.I due morti sotto la valanga si aggiungono al già grave bilancio della notte passata sul Cermis