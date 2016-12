Trentino, assaltato un furgone portavalori

foto Ansa Correlati Lecce, commando assalta un portavalori 13:42 - Un furgone portavalori è stato assalito all'ingresso dell'ufficio postale di San Michele all'Adige (Trento), durante il deposito dei contanti. I banditi sarebbero saliti a bordo del mezzo, costringendo l'autista a uscire dal paese. Poco dopo l'uomo è stato rilasciato ed è incolume. Ingente il bottino, che ammonta a circa 300mila euro. - Un furgone portavalori è stato assalito all'ingresso dell'ufficio postale di San Michele all'Adige (Trento), durante il deposito dei contanti. I banditi sarebbero saliti a bordo del mezzo, costringendo l'autista a uscire dal paese. Poco dopo l'uomo è stato rilasciato ed è incolume. Ingente il bottino, che ammonta a circa 300mila euro.

Secondo una prima ricostruzione, l'uomo, della ditta North East Service, poco prima delle 8 è stato avvicinato da tre individui arrivati a bordo di un'utilitaria mentre un'altra guardia giurata, dalla porta retrostante, stava effettuando la consegna di contanti nell'ufficio postale.



A quel punto uno dei malviventi, con il viso parzialmente coperto, ha attaccato al finestrino del furgone un finto candelotto di dinamite ed è salito a bordo del furgone. Quindi ha estratto una pistola e ha intimato all'autista di seguire l'auto con a bordo i compici.



Dopo circa 500 metri i rapinatori hanno costretto l'autista a fermarsi nei pressi di un capannone. Qui lo hanno legato con delle fascette adesive e si sono impossessati dei contanti rimasti sul furgone che hanno caricato sulla loro auto e sono fuggiti.



L'allarme intanto era stato lanciato dalla guardia giurata che, dopo aver effettuato la consegna all'ufficio postale, si è accorto della sparizione del mezzo e del collega. Sul posto sono giunti i carabinieri che hanno liberato l'autista e hanno avviato immediate ricerche in zona, che al momento non hanno dato risultati.