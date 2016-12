foto LaPresse

- Uno sciatore ha perso la vita sul Cermis, in Trentino, dopo essere uscito di pista. A soccorrerlo, fuori dal tracciato, sono arrivati gli uomini delle forze dell'ordine e l'elicottero del 118. Ma non è stato possibile far altro che constatare il decesso dell'uomo, un 34enne trentino.