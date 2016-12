Bimbo di 4 anni schiacciato da un escavatore

foto LaPresse 20:48 - Un bimbo di quattro anni è morto schiacciato da un escavatore nel piazzale della ditta del padre a Pinzolo, in Trentino. Pare che il mezzo in manovra fosse guidato da un parente. Vano l'intervento dei soccorritori del 118 giunti con l'elisoccorso da Trento: il bambino, figlio di uno dei titolari di una ditta di macchinari movimentazione terra, è deceduto in seguito ai gravi traumi riportati. - Un bimbo di quattro anni è morto schiacciato da un escavatore nel piazzale della ditta del padre a Pinzolo, in Trentino. Pare che il mezzo in manovra fosse guidato da un parente. Vano l'intervento dei soccorritori del 118 giunti con l'elisoccorso da Trento: il bambino, figlio di uno dei titolari di una ditta di macchinari movimentazione terra, è deceduto in seguito ai gravi traumi riportati.

Secondo quanto riferito dai carabinieri di Carisolo, intervenuti per primi sul posto, pare che il mezzo edile fosse guidato da un parente della vittima. Invano si è alzato in volo l'elicottero di Trentino emergenza.



Lo schiacciamento del bimbo è avvenuto nel piazzale dell'attività commerciale dei genitori, in via Genova, nel centro della Val Rendena. Il medico a bordo dell'eliambulanza ha cercato per diversi minuti di rianimare il piccolo, ma inutilmente dato che i traumi da schiacciamento sono stati letali.