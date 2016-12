foto Ap/Lapresse

10:33

- E' stato ritrovato questa mattina in un canalone del Gruppo dolomitico del Brenta il corpo senza vita di un escursionista di 21 anni di San Lorenzo in Banale (Trento), disperso da ieri pomeriggio. Il giovane era partito per un'escursione a piedi a malga Asbelz, nel comune di Dorsino. A dare l'allarme in serata sono stati i familiari. Secondo una prima ricostruzione, il 21enne sarebbe scivolato a causa del ghiaccio, cadendo per 200 metri.